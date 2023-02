Nettuno, si schianta durante l’atterraggio: morto il paracadutista di Ostia Roberto Serra

Un incidente in fase di atterraggio. Uno schianto che sin dai primi istanti ha fatto temere a tutti gravi ripercussioni quando, ieri mattina, Roberto Serra, 57enne di Ostia è arrivato al suolo dopo il lancio effettuato con il paracadute fatto partendo dall’aviosuperficie del Crazy Fly di Nettuno. Subito soccorso, all’uomo era stato riscontrato un trauma cranico, oltre a numerose fratture. Elitrasportato in codice rosso al pronto soccorso del S.Camillo di Roma, le sue condizioni erano apparse disperate. I medici hanno tentato l’impossibile per salvargli la vita, senza però riuscirci. Poche ore dopo il 57enne è morto.

L’incidente

Da una prima ricostruzione, Roberto Serra – residente a Ostia con la compagna e appassionato di lanci con il paracadute – ieri si era recato nel centro sportivo che frequentava da tempo per fare qualche lancio. Tutto sembrava normale. Ha lasciato i suoi effetti personali a terra ed è salito a bordo dell’aereo dal quale si è lanciato con il paracadute. Ma, a metà discesa, qualcosa è andato storto. Non si sa se si è trattato di un malore o di qualcos’altro, magari un guasto del paracadute stesso. La manovra di atterraggio ha iniziato ad essere troppo veloce rispetto al previsto. E Roberto Serra, invece di scendere morbidamente a terra, si è schiantato nel boschetto che costeggia la pista.

Il 57enne ha perso i sensi, quindi non ha potuto raccontare a nessuno cosa sia successo. Quando i soccorsi lo hanno raggiunto lo hanno trovato svenuto a terra a causa del violento colpo ricevuto. I sanitari, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasferito sull’eliambulanza, ma tutti gli sforzi fatti sono stati vani. Sul posto sono poi arrivati anche gli agenti della polizia di stato, che hanno posto sotto sequestro il paracadute e tutta l’attrezzatura di volo di Serra, per capire se si sia trattato di un guasto tecnico. Sulla salma dell’uomo, a disposizione dell’autorità giudiziaria, verrà effettuata probabilmente l’esame autoptico per stabilire se ci sia stato un malore che ha determinato l’improvvisa variazione nella discesa.