Nettuno, utilizza il suo appartamento come market dello spaccio: fermato pusher con 26 kg di hashish

La casa in affitto a Nettuno non era un locale per stare più vicino al lavoro, oppure farsi qualche giorno di ferie nei pressi del bel mare che bagna il territorio. Un pusher aveva trasformato quei locali in un market della droga, dove i tossicodipendenti della zona e della provincia di Roma venivano a rifornirsi di hashish. Come mostrato dagli appostamenti della Polizia di Stato, un giro che interessava quell’abitazione a tutte le ore del giorno.

Il market dello spaccio a Nettuno

Gli investigatori del commissariato Anzio-Nettuno, da sempre impegnati nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul loro territorio, nell’ambito di una serrata attività di indagine, sono venuti a conoscenza di una fiorente attività di spaccio messa in piedi da un uomo all’interno di un appartamento ubicato in via Vittorio Veneto, al centro di Nettuno. Dopo numerosi appostamenti, gli agenti hanno atteso il momento propizio per fermare e controllare il 27enne, che utilizzava l’appartamento in affitto come una vera e propria centrale dello spaccio, mentre la sua residenza era altrove.

Perquisendo l’abitazione del sospettato gli agenti hanno scoperto ben 260 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 26 kg. Il ragazzo è stato quindi arrestato e, a seguito della convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Ancora una volta, in posti inaspettati si scoprono giri di droga. Le piazze di spaccio, forse anche per i servizi televisivi, diventano le case degli stessi spacciatori, in un giro di clientela che fa visitare quegli appartamenti, spesso in zone popolari e povere delle città. a qualsiasi ora del giorno e della notte.