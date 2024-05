Paura a Nettuno, finiscono con l’aliante contro un muro di cinta: coniugi in codice rosso

Doveva essere una giornata da trascorrere a bordo del loro velivolo. Dopo diversi giorni di pioggia, una coppia aveva visto la giornata di sole e aveva deciso di sorvolare la zona su un aliante a motore. Un piano che non solo è saltato, per quanto ha rischiato di trasformarsi in tragedia, visto che i due coniugi sono stati coinvolti in un incidente.

L’incidente in fase di rullaggio

Nel corso delle operazioni di rullaggio stamattina intorno alle 9, a Nettuno, l’aliante ha perso la traiettoria finendo rovinosamente contro un muro di recinzione in via Rocca di Mezzo. A causa dell’impatto, entrambi i coniugi, lui 63 anni, lei 62, sono rimasti seriamente feriti.

Entrambi i coniugi sono rimasti seriamente feriti

Il 63enne è stato trasportato in elisoccorso, in codice rosso, al San Camillo di Roma, con escoriazioni su tutto il corpo; mentre la donna ferita alla gamba sinistra è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale ad Anzio, anche lei in codice rosso. Nonostante le gravi ferite riportate nessuno dei due sembra versare in pericolo di vita.

La Polizia indaga per ricostruire l’accaduto

Sul posto sono accorsi gli agenti dei Commissariati di Anzio e Velletri e i colleghi della scientifica. Le indagini in corso saranno utili a stabilire se ci sia stato un guasto tecnico oppure se il 63enne alla guida del velivolo abbia avuto un malore in fase di decollo.