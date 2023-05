Con la macchina piena di droga da Roma a Nettuno: 34enne pedinato e fermato dalla Polizia, in auto oltre 5kg di hashish

Si stava dirigendo sul litorale romano, precisamente a Nettuno, con la macchina stracarica di droga. Oltre 5kg di hashish pronti, con tutta probabilità, ad essere piazzati in zona, sfruttando magari i posti più gettonati della movida nonché l’inizio ormai imminente della stagione estiva. Ma al “corriere della droga” è andata male perché non si è accorto che sulle sue tracce c’era la Polizia che lo stava seguendo. E al momento opportuno è scattato il controllo.

34enne straniero arrestato dalla Polizia in Via dei Laghi

A fermare l’uomo sono stati gli investigatori del Commissariato capitolino San Lorenzo. In manette è così finito un cittadino marocchino di 34 anni che dovrà ora rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad ogni modo, nello specifico, i poliziotti, si sono messi sulle tracce del 34enne che, a bordo della sua autovettura, si stava dirigendo verso Nettuno. All’altezza di Via dei Laghi è scattato l’alt con gli Agenti che lo hanno fermato e controllato. E i sospetti si sono rivelati fondati: all’interno dell’auto sono stati infatti rinvenuti oltre 5 kg di hashish suddivisi in 51 panetti da un etto. L’uomo è stato quindi arrestato. La Procura della Repubblica ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida della misura.

Altri due pusher arrestati

Gli stessi investigatori hanno arrestato anche 2 italiani trovati in possesso di 24 dosi di cocaina. Anche in questo caso la Procura della Repubblica ha chiesto ed ottenuto dal Gip la convalida dell’operato degli agenti. I tre arresti seguono quelli portati a termine dai Carabinieri in alcune delle principali piazze di spaccio della Capitale, tra cui Tor Bella Monaca e San Basilio. Quattro in tutto le persone finite in manette nello spazio di nemmeno 48 ore.

