‘Piano strade’ a Nettuno, al via i lavori: ecco dove

Sono in programma 600 mila euro di interventi per la sicurezza viaria a Nettuno, in quello che è il ‘Piano Strade’. Per la manutenzione straordinaria, i lavori sono finalizzati all’eliminazione di pericoli per la circolazione veicolare e pedonale e a migliorare la qualità urbana. E consistono:

nella fresatura di vecchie pavimentazioni stradali;

nella posa in opera di un nuovo tappetino con successivo rifacimento della segnaletica stradale orizzontale;

laddove necessario è stato previsto il rialzamento o la ricollocazione in maniera stabile di alcuni chiusini e caditoie stradali.

Ecco dove ci saranno i lavori a Nettuno

Ecco, di seguito, l‘elenco di tutte le strade dove si effettueranno i lavori:

VIA PRIVERNO;

VIA FORANO;

VIA CARBOGNANO;

VIA SILA;

VIA DELL’ACERO;

VIA CANTALICE;

VIA ORVINO.

VIA CAPO DI BOVE

VIA ALBENGA

VIA DON VITTORIO NADALIN (INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE CADOLINO)

VIA NORCIA

VIA CAPO DI MONTE

VIA IMPERIA

VIA DEL PERO

VIA CASTEL FORTE

VIA DEL LIMONE

VIA MONTE FLAVIO

Come fa sapere l’amministrazione, sono previste anche una serie di opere in economia che serviranno per fronteggiare tutti quei continui interventi di manutenzione su strade, marciapiedi, piazze, parcheggi ed altre aree pubbliche in genere.

Proseguono, invece, gli interventi di bitumatura nelle strade del territorio. L’ufficio Manutenzione del Comune di Nettuno ci ha tenuto a specificare che effettua settimanalmente interventi di messa in sicurezza di buche sulle strade cittadine, che vengono segnalate al front office da residenti o vengono rilevate dal personale della Polizia Locale. Gli interventi vengono eseguiti dagli operai della partecipata della “Poseidon”, mediante apposizione a freddo di sacchette di asfalto.