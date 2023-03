Spari contro la casa di un pregiudicato, fermato un uomo a Nettuno. La casa del noto pregiudicato risiede nello stesso Comune, con l’uomo che avrebbe sentito dei forti colpi sulla finestra dopo l’ora di pranzo. Mai però avrebbe pensato che quei forti rumori, come di esplosioni, fossero dovute a spari intimidatori, probabilmente fatti solo con l’intenzione d’intimidirlo. Le dinamiche della vicenda, dovranno essere chiarite dagli inquirenti.

Gli spari contro la porta del pregiudicato

L’uomo, un pregiudicato di Nettuno, era a casa questa domenica. Probabilmente intento a mangiare con altre persone nella sua abitazione, delle forte esplosioni provenienti da dietro la sua finestra lo hanno allarmato. Non il lancio di sassi o altro materiale, ma qualche persona che ha esploso dei colpi di pistola contro la propria finistra. Un messaggio intimidatorio verso il proprietario di casa, in dinamiche già visti in questioni legate alla malavita di Roma e di Ostia Lido.

Inutile dire come la finestra colpita, probabilmente del salone dell’abitazione, abbia permesso ai proiettili di entrare dentro casa. Sul vetro, sono i diversi i fori di proiettile che si sono venuti a creare. Da capire chi ha sparato e soprattutto da dove, considerato come con dei simili colpi potevano centrare il pregiudicato nella propria abitazione. L’esplosione dei colpi è avvenuta verso un appartamento situato su via Ponserico.

Dal vicinato, sono state allertate le Forze dell’Ordine, che nel giro di pochi minuti si sono precipitate sul posto e soprattutto hanno blindato l’area. Al momento, anche gli inquirenti tendono a pensare come il gesto sia da considerare come “un avvertimento” posto al noto pregiudicato del posto. Chi ha sparato, non si è curato delle luci del giorno, esplodendo i colpi intimidatori verso le 12 di oggi. Al semaforo di Santa Barbara, i poliziotti avrebbero fermato un soggetto, a bordo di un’auto rubata e soprattutto in possesso di una pistola: è fortemente sospettato di aver esploso lui i colpi contro la finestra del pregiudicato.