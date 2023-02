Telline non tracciate e mal conservate al mercato: sequestrate dalla Polizia Locale

Nettuno. Venivano vendute senza gli appositi sistemi di conservazione e tracciabilità. Nel mirino nei controlli della polizia locale un lotto di telline in vendita al mercato settimanale della città. Le irregolarità non sono passate inosservate agli agenti che hanno sequestrato il prodotto evitando dunque, spiacevoli inconvenienti alla clientela.

I controlli della Polizia Locale

Durante le attività di controllo presso il mercato settimanale di via Ugo La Malfa il personale della polizia locale di Nettuno ha effettuato un sequestro di telline poste in vendita senza i previsti sistemi di conservazione e tracciabilità. Quello svolto dagli agenti è un servizio costante di controllo e monitoraggio delle attività di vendita presso il mercato settimanale svolto dagli uomini del Comando di Via della Vittoria, volto a garantire la sicurezza dei consumatori.

I rischi di consumare molluschi da filiera non certificata

Consumare molluschi non provenienti da una filiera di distribuzione certificata può recare rischi alla salute di chi li consuma. Cozze, vongole e telline possono, infatti, accumulare sostanze chimiche come le biotossine prodotte da alcuni tipi di alghe o i metalli pesanti prodotti dall’inquinamento ma anche microrganismi patogeni come il nororvoirus, virus dell’epatite A e salmonella, che possono causare forti dolori addominali, diarrea, nausea, vomito e febbre. Per questo motivo è importante acquistare questi prodotti solo da rivenditori ufficiali he possono garantire la tracciabilità dei controlli lungo tutta la filiera di produzione e distribuzione.