Terribile incendio a Nettuno in una villetta: gravissimo un uomo (FOTO)

Devastante incendio questa mattina all’alba, intorno alle 5.30, a Nettuno, in via Lago Trasimeno, all’altezza del civico 68: è qui che le fiamme hanno divorato una villetta dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Prima l’esplosione in una delle stanze, poi il terribile rogo che ha invaso tutto. Sul posto per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Anzio e quelli di Nemi, che hanno cercato di domare le fiamme e di mettere in salvo le persone che erano in casa.

Incendio a Nettuno in via Lago Trasimeno oggi

Durante le operazioni di spegnimento un uomo è stato tratto in salvo ed è stato trasportato d’urgenza, dal personale sanitario del 118, in ospedale, in codice rosso. Ora spetterà ai medici prendersi cura di lui, mentre bisognerà capire cosa sia successo e cosa abbia scatenato il terribile incendio. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri di Anzio, che dovranno fare chiarezza e ricostruire i fatti. Prima dell’esplosione, prima dell’incendio.

Cosa è successo

All’interno dello stabile di due piani è stato tratto in salvo un uomo, un 58enne italiano, fratello del proprietario, che è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Anzio con numerose ustioni sul corpo. Da una primissima ricostruzione e dal sopralluogo dei Vigili del Fuoco è emerso che l’esplosione sarebbe stata causata da una perdita di gas, per cause ancora in corso accertamento. L’immobile è stato sequestrato.

L’incendio pochi giorni fa a Fara Sabina

Pochi giorni fa, invece, un uomo ha perso la vita in un devastante incendio a Fara Sabina. Era il 30 marzo scorso, di giovedì, quando i Vigili del Fuoco di Montelibretti sono intervenuti in via Borgo Nuovo, nella frazione di Corese Terra. È qui che i pompieri, una volta sul posto, hanno accertato che il rogo, divampato per cause da verificare in un appartamento, era stato estinto. All’interno dell’abitazione, però, è stato trovato il corpo, ormai senza vita, del proprietario. Ora spetterà, anche in questo caso, ai Carabinieri capire cosa sia successo.