‘Amici fragili’, cittadini del X Municipio dalla parte dei più deboli: al via la raccolta di coperte e cappotti

Ostia e X Municipio all’insegna della solidarietà. I cittadini lidensi e dell’entroterra del X Municipio potranno dimostrare ancora una volta il loro buon cuore partecipando alla raccolta di coperte, cappotti e beni di prima necessità non deperibili destinati ai senzatetto e alle persone bisognose.

In taxi per amore

L’iniziativa è “Amici Fragili 2023“. Diversi tassisti della Capitale, così come quelli di altre 8 città italiane, si sono messi a disposizione per trasportare gratuitamente i beni raccolti, che verranno donati agli homeless ma non solo. Destinatarie della raccolta anche numerose famiglie a rischio povertà. Anche se questo inverno non è particolarmente rigido, le notti sono comunque dure da passare all’aperto e servono coperte, cappotti, felpe, maglioni. E poi ancora cibo a lunga scadenza, come pasta, biscotti e scatolame.

La raccolta si terrà a partire dal 16 gennaio, fino al 19 di questo mese, in 6 diversi punti del X Municipio. Ecco i centri di raccolta:

CSA Piazza Ronca (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18)

CSA Piazza dei Sicani (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18)

CSA Casal Bernocchi via Guido Biagi (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18)

CSA via del Sommergibile (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18)

CSA Dragoncello via F. Petra (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18)

CSA S. Giorgio via Bonichi (dalle 15:30 alle 18)

L’adesione del Municipio

Alla raccolta “Amici Fragili 2023”, promossa dall’Assessorato Politiche Sociali di Roma Capitale in collaborazione con l’Associazione “Tutti Taxi per Amore” aderisce l’Assessorato Politiche Sociali e Pari Opportunità del Municipio Roma X. Si ricorda che si possono portare coperte, abiti invernali e alimenti non deperibili destinati alle persone senza dimora e alle famiglie a rischio povertà. Per informazioni è possibile contattare il numero 0694809595 dalle ore 9 alle ore 17 oppure il 3468004680/ 338715766 dalle ore 17 alle ore 20.