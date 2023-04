Andrea Mainardi, il celebre chef della ‘Prova del cuoco’ sbarca a Ostia: domani lo show cooking

È uno dei più apprezzati chef italiani, conteso dalle trasmissioni televisive. E, in tv, lo abbiamo visto a “La prova del cuoco”, “Cotto e mangiato”, “È sempre mezzogiorno”, “Detto fatto, “Ci pensa Mainardi”. Lui, Andrea Mainardi, domani mostrerà le sue abilità di chef a Ostia, in occasione dei 50 anni della “Dieffe Arredamenti”, una delle “botteghe” più antiche del territorio.

E proprio il legame creatosi tra l’attività commerciale e i cittadini lidensi ha permesso all’azienda di resistere alla crisi del settore dell’arredamento, dettato dalla congiuntura economica, dal covid e dall’arrivo dei megastore dell’immobiliare.

Lo show cooking a Ostia

Andrea Mainardi sarà presente domani a Ostia per uno “show cooking” di altissimo livello. I titolari della “Dieffe Arredamenti” – la signora Anna, il figlio Francesco e la moglie Alessandra – lo hanno infatti chiamato come ospite speciale per ripercorrere la storia dello store, un progetto nato nel 1973 sotto il nome “Programma Arredamenti”. Un progetto nato dalla passione di Carmine, che nei primi anni ’70, come vero pioniere in un settore in grande espansione, ha portato l’arredamento con gusto, a prezzi e qualità sempre competitivi, in un territorio dove la bellezza del mare e della pineta aveva richiamato architetti anche di fama internazionale a disegnare palazzine e villini storici che ancora oggi disegnano lo splendido skyline del mare di Roma.

L’appuntamento è per domani, venerdi 28 aprile, a partire dalle ore 18, presso la sede di via degli Aldobrandini 8. L’iniziativa è gratuita e l’invito è esteso a tutti i cittadini.

Andrea Mainardi, chi è lo chef

Andrea Mainardi, 40enne bergamasco, sin da piccolo si appassiona alla cucina e si diploma all’IPSSAR, istituto professionale alberghiero di San Pellegrino Terme. Di seguito inizia la gavetta nei ristoranti più importanti del paese, tra cui L’Albereta di Gualtiero Marchesi (dove si è fatto “le ossa” anche Carlo Cracco). Apre il suo primo ristorante a 27 anni, nel 2010, a Brescia: Officina Cucina, a cui ne segue subito dopo un altro, I monaci sotto le stelle. Nel 2012 apre un locale anche a New York, nell’East Side di Manhattan The bowery kitchen.

Il suo nome inizia a diventare famoso, tanto che anche la tv si accorge di lui: diventa ospite de La prova del cuoco, nella doppia veste di cuoco e giurato. Lascia il programma dopo l’addio di Antonella Clerici dalla condizione. Ma sono diversi programmi a cui ha partecipato e uno lo ha anche condotto: è Ci pensa Mainardi, su Fox Life. Nel 2018 è anche concorrente del Grande Fratello VIP, dove risulta essere tra i personaggi più amati dal pubblico e dagli altri concorrenti, anche per le sue doti culinarie. Torna poi in tv con Cotto e mangiato – Menù, e, nel 2020, riprende la collaborazione con Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno!