Aria irrespirabile a Ostia, incendio di sterpaglie nei pressi del Cineland

Incendio alle porte di Ostia, in fiamme sterpaglie nei pressi della struttura del Cineland e la Pineta delle Acque Rosse

Attimi di paura questa mattina a Ostia. Poco prima dell’ora di pranzo, un incendio sarebbe scaturito nei terreni adiacenti alla struttura del Cineland e alle spalle della Pineta delle Acque Rosse. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, in una situazione che si è dimostrata subito molto complessa per l’enorme presenza di fumo che ha toccato le linee urbane di Via del Ponte di Tor Boacciana, la Via del Mare e l’Ostiense.

In fiamme le sterpaglie nei pressi di Cineland a Ostia

A documentare la situazione Gaetano Di Staso, reporter lidense e Presidente di Ecoitaliasolidale nel X Municipio di Roma. Dopo il depuratore di Ostia, un grosso muro di fumo ha accolto gli automobilisti che uscivano dal territorio lidense e si mettevano in viaggio verso le zone dell’entroterra e il Centro Storico capitolino. Dopo lo svincolo per andare verso Fiumicino e l’Isola Sacra, la visibilità era quasi nulla per la presenza di un fumo denso bianco e nero.

La situazione alle spalle della Pineta delle Acque Rosse

Una situazione che ha costretto le forze dell’ordine a intervenire in un quadro complesso, considerato come all’uscita di Ostia delle code si sono create per l’incendio. Gli agenti e i Vigili del Fuoco sono stati costretti a operare nel tratto di fumo, in un fenomeno che aveva reso irriconoscibile la strada per diversi minuti.

Il muro di fumo era così fitto da non permettere una vista adeguata della strada, arrivando addirittura a nascondere lo svincolo per la direzione di Ostia Antica e la zona costiera del territorio lidense (quella che collega ai quartieri di Lido Centro e Lido Nord). La situazione non è nuova in questa parte del territorio costiero capitolino, che già in passato ha visto dei fitti incendi che interessarono anche l’area boschiva della Pineta delle Acque Rosse.