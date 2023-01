Bagno di Capodanno a Ostia, tradizione rispettata: in 200 si tuffano in acqua (FOTO)

È tornato anche quest’anno il consueto appuntamento con il Bagno Capodanno a Ostia sulla spiaggia Belsito. Un evento organizzato Swimming Travel che ha visto anche quest’anno accorrere oltre 200 temerari che, grazie a temperature ben al di sopra della media del periodo e a un sole intenso, hanno potuto godere del favore del clima per tuffarsi.

Il bagno per salutare l’arrivo del 2023

Bambini, persone di mezza età e anche qualcuno un po’ più avanti con gli anni sono arrivati puntuali all’appuntamento. Il più anziano che stamattina si è immerso nelle acque di Ostia è un 80enne. Ma anche qualche cagnolino ha accompagnato il proprio padrone in mare. Tra risate, schizzi, giochi e tanto coraggio sulla spiaggia del litorale romano i presenti hanno rinnovato un evento che è ormai entrato di diritto a far parte della tradizione locale.

In 200 i partecipanti all’evento

Una festa per i 200 partecipanti che alle 11 di stamattina, 1 gennaio 2023, hanno fatto appello al proprio coraggio e si sono tuffati in un mare con una temperatura un pochino al di sopra dei 14 gradi. E’ cosi centinaia di famiglie e tanti sportivi, muniti di mascherina e cuffia si sono ritrovati presso lo stabilimento balneare Belsito in costume da bagno e si sono cimentati nel consueto bagno di Capodanno accompagnati, per fortuna, da una giornata soleggiata.