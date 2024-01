Bagno di Capodanno a Ostia, tradizione rispettata: oltre 200 persone si tuffano in mare

Anche quest’anno Ostia ha salutato l’arrivo del nuovo anno con il consueto bagno di Capodanno. L’appuntamento per tutti è stato allo stabilimento Belsito che ha accolto i numerosi temerari che hanno deciso di dare il via al 2024 con un tuffo nelle acque del litorale romano.

Un appuntamento al quale sono intervenute oltre 200 persone

Neanche il vento e il sole nascosto dietro le nuvole ha fermato l’entusiasmo delle oltre 200 persone che alle 11, animati da un grande entusiasmo, tra risate, schizzi, giochi e anche brindisi si sono immersi nelle acque di Ostia. Una festa per giovani e meno giovani che hanno trovato il coraggio di immergersi in acqua davanti alle tante persone intervenute solo per assistere all’evento e contribuire a portare allegria a un evento che è entrato nella tradizione locale ormai 11 anni fa.

Ad organizzare l’evento anche quest’anno la Swimming Travel

Anche quest’anno, come di consueto a organizzare l’evento ci ha pensato Swimming Travel che ha contato quasi 250 partecipanti, superando i numeri dello scorso anno. Un appuntamento che si rinnova e che può contare su un numero crescente di partecipanti. Diversi timorosi hanno assicurato: ‘Nel 2025 mi tufferò anche io’ (foto gentilmente ceduta da Cinzia Pangrazi)