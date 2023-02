Banda del furgone bianco, tentano di rapire un cane all’Infernetto: ferito un ragazzo

Poche denunce, tantissime segnalazioni social e l’incubo ‘furgone bianco‘ che continua. I padroni dei cani stanno vivendo nel terrore, con la paura di portare il proprio amico a quattro zampe a passeggio e ritrovarsi davanti a dei malviventi. Con le più brutte delle intenzioni: rubare il cane e fuggire a bordo di quel mezzo. Un incubo e una situazione che si ripete da giorni. A Ostia sì, dove le segnalazioni sono decine e decine, ma anche all’Infernetto. Ieri, in ordine di tempo, l’ultimo tentativo di furto proprio all’Infernetto, in via Banchieri: qui un ragazzo, che era a passeggio con il proprio cane, è stato avvicinato da due persone, che lo hanno aggredito. E che avevano un solo obiettivo: l’animale.

La banda del furgone bianco all’Infernetto: cosa è successo

“Massima attenzione. Il famoso furgone bianco si è recato anche all’Infernetto, via banchieri”. Inizia così l’ennesimo post social di allerta su quel mezzo incriminato. Perché cambiano le zone, ma il modus operandi, stando alle segnalazioni, è lo stesso: tre persone a bordo del furgone bianco avvicinerebbero le vittime di turno per derubarle. Ma non di portafogli, smartphone di ultima generazione o gioielli. I malviventi, forse rom, sembrerebbero avere in testa un piano ben architettato e sembrerebbero scegliere i malcapitati con cura: meglio soli. E con un cane al guinzaglio. E solo e con un cane era il ragazzo che ieri sera, intorno alle 20, è stato avvicinato e aggredito, questa volta all’Infernetto.

“Gli hanno tagliato la strada, uno di loro è sceso dal furgone lato guidatore. Il mio ragazzo se ne è accorto, ha capito di cosa si trattava e ha colpito la portiera con un calcio. L’altro individuo, lato passeggero, è riuscito a scendere e lo ha colpito con una mazza sul ginocchio. Lui ha risposto ed è riuscito a scappare, salvando il cane” – ha spiegato la compagna sui social. Vittime diverse, zone ora differenti, ma stesse modalità. E stesso furgone, a quanto pare bianco, un Jumpy, con i portelloni dietro di colore blu.

Il precedente a Ostia, ladri di cani in azione sul litorale romano

L’8 febbraio scorso, a Ostia, intorno alle 22, una ragazza è stata avvicinata da tre persone, sempre a bordo del furgone bianco. Ed è stata, anche lei, aggredita violentemente con un pugno al volto. Violenza e botte pur di portare via i cagnolini. “Mia figlia come tutte le sere ha portato fuori i suoi cani, Zaina la grande e Betto il piccolino. Purtroppo 3 extracomunitari, allo spartitraffico di via Carlo del Greco, hanno tagliato il guinzaglio che teneva il piccolino e prendendolo il braccio hanno cercato di scappare portandoselo via”. La giovane ha reagito, è stata aggredita, ma è riuscita a mettere in fuga i ladri di cane. E a tornare con i suoi cagnolini, spaventata, a casa.

La denuncia e cosa fare

Il ragazzo, aggredito all’Infernetto, ieri sera ha sporto denuncia ai Carabinieri. Lui fortunatamente sta bene, ma ha raccontato tutto ai militari. E la speranza è solo una: fermare quei malintenzionati e mettere fine all’incubo. Perché la paura tra i cittadini è tanta e la ‘caccia’ a quel furgone bianco è partita già da giorni. “Non si può stare tranquilli. Come lo risolviamo questo problema? Non si può vivere con l’angoscia” – tuonano i residenti. C’è chi vive nel terrore, chi sta cercando compagnia per portare il cane a spasso, chi cerca di tutelare gli anziani.

Della vicenda e delle tantissime segnalazioni, che trovano spazio sui social, se ne sta occupando anche l’avvocato Guido Pascucci, che continua ad invitare tutti a denunciare. Chi viene avvicinato da quel furgone, chi viene aggredito e chi subisce un furto deve parlare. Perché solo così, forse, si riuscirà a mettere fine all’incubo. E a tornare sereni con il proprio cagnolino al guinzaglio. Che sia di giorno o di notte.