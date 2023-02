Botte al Consiglio del X Municipio, calci e schiaffi volano durante il ricordo delle Foibe

Doveva essere un momento di condivisione politica sul ricordo delle Foibe al Consiglio del X Municipio, in realtà sono volate botte tra alcuni consiglieri della Destra lidense e attivisti dell’Estrema Sinistra locale. Come ipotizzabile, una tensione esplosa davanti alla relazione della scrittrice Giuseppina Fallace, ritenuta da una parte dell’opposizione locale come “revisionista” della storia legata agli infoibati e “strumentalizzata da una visione della Sinistra”.

Botte in aula consiliare a Ostia

L’evento in ricordo delle Foibe, che vedrà la Giornata del Ricordo domani, 10 febbraio 2023, era stata proposta dal consigliere di opposizione Alessandro Aguzzetti. Nonostante la giornata sia riconosciuta da Stato Italiano, ancora in molte realtà cittadini è difficile parlare di questo evento storico, spesso seguito da revisionismi storici. Dinamiche che si sono ripetute anche in X Municipio, nonostante il riconoscimento del minuti di silenzio per il tragico esodo e soprattutto una conferenza sul tema.

Dopo il minuto di silenzio, avvenuto verso le ore 12.00, è arrivata l’intervento della scrittrice Giuseppina Mellace. Una relazione ritenuta “strumentale alla Sinistra” da alcuni membri dell’opposizione, che addirittura in segno di protesta si infilano il cappotto e vanno via dall’Aula Massimo Di Somma. Al tavolo dei consiglieri municipali, oltretutto, la presenza di rappresentanti della lista Potere al Popolo e ANPI con tanto di spilla con “stella rossa”, quasi a provocare i membri dell’opposizione.

La rissa

Mentre un membro dell’opposizione si avvicinava all’uscita del Consiglio, un attivista di Estrema Sinistra avrebbe pronunciato in sua direzione: “Fascista, ti taglio la gola. Avessi cinquant’anni di meno, ti lascerei steso a terra in una pozza di sangue“. Parole che generano il parapiglia tra il pubblico dell’Aula Di Somma, con calci, spinte e schiaffi che volano tra quelle che sono le due fazioni. Dinamiche che dovranno essere chiarite dagli inquirenti, ma che mostrano una forte tensione politica all’interno del Consiglio municipale e il territorio del X Municipio.