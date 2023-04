Cosa fare il 1 maggio 2023 sul litorale romano: eventi in programma a Ostia

Sarà un 1 maggio 2023 pieno di eventi a Ostia, con attività che interesseranno il mare e saranno adatte a tutta la famiglia. In programma, infatti, eventi sportivi, concerti, spettacoli e visite tra natura e storia. Insomma, si prevede un grosso antipasto di Estate 2023 sul Litorale Romano, che si prepara alla stagione estiva che inizierà nella giornata di mercoledì 10 maggio 2023. Un viaggio, almeno sulle coste di Roma, all’insegna sagre, feste dedicate alle tradizioni e i prodotti stagionali.

Cosa facciamo il 1 maggio 2023 a Ostia?

Tante saranno le attività per la promozione dell’ambiente, la cura del territorio e la conoscenza della storia di quest’area geografica. Infatti, verranno organizzate visite guidate sul territorio del Litorale Romano e anche nelle sue campagne romane, simbolo dell’eccellenza agroalimentare locale. Ma anche visite al patrimonio archeologico di questo territorio, come ben dimostrano i famosissimi Scavi Archeologici di Ostia Antica. Il primo appuntamento sarà al Teatro del Lido, dove andrà in scena lo spettacolo “Rubedo” del maestro Giuseppe Affinito. Lo spettacolo inizierà alle ore 17.30.

“Mare in…canto” alla Parrocchia di Santa Monica e l’evento della Lipu

Alla Parrocchia di Santa Monica si svolgerà l’evento “Mare in…canto”, che vedrà esibirsi dei cori giovanili all’interno del teatro della chiesa. Alla manifestazione, prenderanno parte due cori di Ostia Lido: il coro “Baba Yetu” e quello del “d’acCordo”. Per l’occasione, saranno ospiti speciali gli elementi del coro “Coro che non c’è”, con le voci che provengono dai cori dei licei romani Albertelli, De Sanctis, Keplero, Visconti, oltre a varie scuole e università in giro per la Capitale. L’ingresso all’evento sarà libero e gratuito, con i cori che eseguiranno brani classici, moderni, canzoni tratte da film o da cartoni animati. Al Centro Habitat Mediterraneo LIPU Ostia, verrà presentato invece il volume “Biodiversità a Roma”, con fotografie e racconti che illustrano il vasto mondo della biodiversità nella Capitale.