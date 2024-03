Donna, moglie e mamma speciale: la storia di Carla che ha “vinto” la disabilità | Evento l’8 marzo a Ostia

Donna, moglie e madre speciale. Perché è così che ci piace definirla. Il termine disabile non fa per lei. In realtà non si addice a nessun portatore di handicap, tanto meno ai bambini. Gli inglesi insegnano, in questo caso, chiamandoli special children.

Perché definire disabile una donna attaccata alla sedia a rotelle da quando era solo una bambina – in quanto affetta da spina bifida, più una patologia rara chiamata Sindrome di Arnold Chiari, ci sembra inappropriato . Ancor più ove si consideri che Carla Marinelli – questo il nome della protagonista della nostra storia – ha al suo attivo ben due matrimoni. E una figlia, nata dal secondo marito, che oggi ha 28 anni. Ed è completamente indipendente, laureata in Economia e specializzata in Data Science, che oggi vive e lavora in Spagna.

La storia di Carla Marinelli: speranza per tutte le persone con la disabilità

Carla invece, 55 anni, è nel Direttivo della APS Disabilmentemamme (disabilmentemamme@libero.it) fondata nel dicembre 2022 – come Tesoriera e Responsabile del Coordinamento Nazionale delle Delegate Regionali. Un vulcano di idee, attivissima su più fronti, non ha mai visto la sua patologia come un limite e come tanti nella sua stessa situazione – che oggi sono divenuti star del web attraverso i social superando limiti all’apparenza invalicabili – ha dimostrato di avere la stoffa dell’ imprenditrice.

Evento l’8 marzo a Ostia in occasione della festa della donna

Venerdì a questo proposito si terrà un importante appuntamento a Ostia. L’evento si chiama Perché Nessuna Resti Indietro ed è organizzato dall’Associazione in occasione della Festa della Donna. L’appuntamento – previsto proprio venerdì 8 marzo alle 9 presso il centro Paraplegici di via Vega, 3 ad Ostia – è un meeting “di donne per le donne e le mamme con disabilità”.

“Disabilmentemamme – spiega Claudia Marinelli – in collaborazione con il CPO vuole presentarsi a tutta la cittadinanza, associazioni, scolaresche e istituzioni del territorio attraverso il libro “Tienimi per Mano”.

Dopo i saluti del Direttore Generale e del Direttore Sanitario della Asl Roma3, ad introdurre la presentazione del libro sarà la Presidente dell’APS Antonella Tarantino. “Le storie del libro – spiega – sono state raccolte per dare autorevolezza a esperienze soggettive e autobiografiche e per dimostrare ancora una volta – con il supporto della medicina e delle scienze, che maternità e disabilità sono un binomio possibile”.

Rosanna Sabella

Per informazioni tel. 339/8584487 oppure disabilmentemamme@libero.it