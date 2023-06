Erosione a Ostia, chiude il V Lounge: troppo pericoloso per i bagnanti

Ostia. Vietato un tratto di spiaggia a causa dell’erosione. Il provvedimento è stato preso dalla Capitaneria di Porto con l’obiettivo di: “tutelare la pubblica incolumità e salvaguardare la sicurezza“. L’ordinanza ha inoltre precluso l’accesso ai bagnanti in quanto troppo pericoloso. Al centro della vicenda il V Lounge, uno degli stabilimenti più noti del Lungomare Amerigo Vespucci, noto per aver sostituito la spiaggia con il prato verde, nonché per la presenza di baldacchini orientali al posto degli ombrelloni.

Chioschi di Capocotta a rischio chiusura: domani la sentenza del Consiglio di Stato

Stabilimento V Lounge off limits a causa dell’erosione

Lo stabilimento della cittadina lidense è spesso meta dei “Vip”. Si ricorda, tra gli altri, la presenza del ministro Salvini e quella dell’attuale premier Giorgia Meloni. Ma non solo. Passati per il V Lounge anche i calciatori della Roma, l’allenatore Mourinho e il cantante J-Ax che proprio li ha girato il video di Ostia Lido, brano diventato poi un vero e proprio tormentone. Ora però la situazione è ben diversa. Il sopralluogo ha infatti accertato che l’erosione avrebbe interessato una parte delle strutture in legno presenti sulla costa. L’erosione “pone a rischio la stabilità della terrazza e mette in pericolo lo stanziamento e il transito pedonale al di sotto della terrazza”. Alla luce di ciò, “il divieto di “transitare al di sotto della terrazza realizzata su palificazioni”.

Il fenomeno

Ora, questa circostanza getta una preziosa luce sul fenomeno. A riguardo è bene ricordare che il tema dell’erosione costiera del litorale laziale è stato al centro delle audizioni in Consiglio regionale. In questo frangente, sono stati ascoltati 24 sindaci del litorale ed anche le federazioni balneari. “Vogliamo avere un quadro completo della situazione. L’erosione costiera, oltre ad essere un danno ambientale, è anche uno delle principali cause di perdite economiche e mancati incassi, da parte delle attività economiche, come ristoranti, stabilimenti balneari, soprattutto ora con l’inizio della stagione estiva, tristemente segnata dalle avversità climatiche”, queste le parole di Nazzareno Neri, presidente della XII Commissione.