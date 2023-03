Evade dai domiciliari ad Ardea per una ‘notte focosa’: arrestato a Ostia

Non ha saputo resistere al richiamo dell’amore. E, nonostante fosse agli arresti domiciliari in una struttura di Ardea, ha pensato di tornarsene a Ostia, ma non nella sua abitazione, bensì in albergo, per trascorrere una notte con una donna. Cosa che, però, gli è costata un nuovo arresto, stavolta per evasione.

Evasione d’amore

L’uomo, uno straniero di origine cilena, era sottoposto a misura detentiva domiciliare presso un’abitazione di Ardea. Ma, incurante della restrizione, nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 marzo l’uomo ha deciso di uscire e di recarsi a Ostia per incontrare una donna, presso un hotel del lungomare di Ostia.

Ed è lì, all’interno della stanza, che gli agenti del X Distretto Roma Lido lo hanno rintracciato. Inizialmente il ragazzo ha tentato di evitare l’arresto fornendo false generalità. Ma, quando ha capito che i poliziotti sarebbero comunque risaliti alla sua vera identità attraverso i rilievi fotodattiloscopici, si è convinto a dare il suo vero nome e cognome. Il giovane ha quindi confessato di essere evaso e gli agenti hanno proceduto con l’arresto.