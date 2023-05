Falciata da un’auto mentre attraversa la strada: morta una donna

Ancora sangue sulle strade. Stava attraversando la strada quando è stata presa in pieno da un’auto. Una vera e propria tragedia quella che si è consumata oggi ad Acilia, quartiere capitolino tra Ostia e l’Eur. La vittima è una donna di origini romene investita e uccisa da un’auto, a bordo della quale c’era un’altra signora che si è poi fermata a prestare soccorso. Spetterà adesso alla polizia locale svolgere tutti gli accertamenti del caso così da fare chiarezza sulla vicenda.

L’investimento oggi in via Prato Cornelio

I fatti sono avvenuti oggi, in un arco temporale che va dalle 13.30 alle 14. Siamo ad Acilia e precisamente in via Prato Cornelio, a poca distanza dal parco della Madonnetta. Qui una donna di origini romene stava attraversando la strada quando una Doblò di colore grigio l’ha investita. Un impatto violento che non ha lasciato scampo alla vittima che è purtroppo deceduta sul colpo. Vani i soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare. Nel momento dei fatti, la donna era appena uscita da un negozio di casalinghi ed era in procinto di raggiungere il marito che aveva da poco attraversato la strada a doppio senso di marcia. Tuttavia, appena ha messo piede sulla carreggiata la donna è stata travoltò dal Doblò, a bordo del quale c’era un altra signora che, come anticipato, si è poi fermata a prestare soccorso.

Le indagini

Fatto scattare l’allarme, oltre ai sanitari del 118 sul posto sono poi giunti anche gli agenti della polizia locale – gruppo X Mare – che stanno attualmente conducendo le indagini. Stando alle primissime informazioni, sul tratto di strada incidentato non sono stati rinvenuti segni visibili di brusche frenate ma adesso spetterà alle verifiche degli agenti far luce sull’accaduto, stabilendo con precisione sia la dinamica del sinistro sia la velocità di guida della signora.