Guerra in Ucraina, oggi ad Ostia la nazionale di nuoto sincronizzato

Arriveranno ad Ostia questa mattina alle 11, le giovani atlete della nazionale femminile Ucraina di nuoto sincronizzato. La squadra, composta da 10 atlete e 2 tecnici, si è divisa in due gruppi. Il primo gruppo, dopo aver lasciato l’Ucraina ha fatto tappa a Budapest e da lì, nella tarda serata di ieri, è ripartita in pullman per raggiungere Ostia. Il secondo gruppo, invece, dovrebbe arrivare domani.

La nazionale in fuga dall’Ucraina divisa in due gruppi

“Per motivi di sicurezza – ha dichiarato Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, sul fatto che la squadra si sia dovuta dividere in due gruppi – non è possibile aspettare l’arrivo delle altre atlete e allenatrici che dovrebbero raggiungere il confine nella giornata di domani. Organizzeremo dei trasporti per portarle direttamente al centro federale di Ostia e raggiungere il resto della squadra che attendiamo martedì mattina. Nel frattempo stiamo ricevendo altre domande di assistenza e stiamo verificando come intervenire”.

Nazionale ucraina di nuoto sincronizzato: chi sono le atlete del primo gruppo in arrivo a Ostia

Le atlete ucraine che stanno per arrivare ad Ostia con il primo gruppo della nazionale, accompagnate dai tecnici Oleisia Zaitseva e Kseniia Tytarenko sono:

Veronika Hryshko, Campionessa del mondo e d’Europa;

Olesia Derevianchenko, Campionessa d’Europa;

Anhelina Ovchynnikova, sul podio ai campionati europei giovanili;

Anastasiia Soldatenkova, sul podio ai campionati europei giovanili;

Valeriya Tyshchenko, sul podio ai campionati europei giovanili;

Anastasiia Shmonina, sul podio ai campionati europei giovanili;

Amelia Volynska, Campionessa nazionale Ucraina;

Daria Moshynska, Campionessa nazionale Ucraina;

Maryna e Vladyslava Aleksiiva, sorelle gemelle entrambe bronzo olimpico, campionesse del mondo e d’Europa.