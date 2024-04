Incendio a Ostia, ex stabilimento dei vip a fuoco: cosa è successo

Ancora da capire la natura del rogo che ieri pomeriggio, domenica 28 aprile, ha coinvolto uno degli stabilimenti, che almeno un tempo, era tra i più noti del Lungomare Amerigo Vespucci. La Casetta era il lido scelto dai vip, finchè a causa di questioni giudiziarie, non è man mano stato lasciato in stato di abbandono.

La fitta nuvola di fumo ha fatto scattare l’allarme

E ieri pomeriggio una fitta nuvola di fumo si è sprigionata da quello che resta dello stabilimento. È stato proprio il fumo a far scattare l’allarme. E i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono accorse per sedare le fiamme e cercare di individuare le cause del rogo che ha distrutto alcune cabine.

Gli investigatori non possono escludere il dolo

Al momento, gli inquirenti non possono escludere alcuna possibilità. Non è possibile scartare l’ipotesi del dolo. Le indagini dei Carabinieri, accorsi sul posto, vanno avanti per risalire all’origine dell’incendio che ha colpito quello che restava de ‘La Casetta’ di Ostia,