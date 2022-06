Incendio a Ostia: fiamme in un appartamento (FOTO)

In questo periodo sembra non esserci pace. La Capitale è avvolta da una colonna di fumo che per un motivo o per un altro sta diventando la protagonista delle giornate dei cittadini. Questa volta nel mirino della stagione degli incendi, un appartamento in Via Capo Spartivento a Ostia che stamattina è stato colpito dalle fiamme.

Leggi anche: Incendi Roma, 400 incendi in 48 ore: mancano acqua e risorse. La città non ce la fa da sola

Incendio a Ostia stamattina

Dalle prime ricostruzioni l’appartamento si trova al quarto piano di una palazzina in Via Capo Spartivento. Nonostante lo scenario spaventoso, nessuno è rimasto ferito. I proprietari, fortunatamente, non erano in casa. Grazie all’immediato e tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato spento. Si stanno ancora svolgendo alcuni accertamenti per capire le cause del tutto.

Foto di: Barbara Iamundo, OSTIAINFORMA

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO