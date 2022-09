Incidente a Ostia, scontro tra due auto: un ferito (FOTO)

Incidente questa mattina a Ostia, in via Tancredi Chiaraluce. Il conducente di un’auto, per cause ancora tutte da accertare, avrebbe perso il controllo della vettura: forse per ‘schivare’ un’altra macchina o per un sorpasso azzardato. Quello che è certo è che l’auto è distrutta nelle parte anteriore.

Incidente in via Tancredi Chiaraluce

L’incidente questa mattina, poco dopo le 7, è avvenuto in via Tancredi Chiaraluce, una strada ‘maledetta’. Lì, infatti, molte persone hanno perso la vita: nel 2019, un uomo di circa 50 anni è stato investito e ucciso, a 100 metri dal depuratore. Via Chiaraluce, infatti, è la strada che attraversa la pineta di Acqua Rossa, parallelamente al Tevere e all’Isola Sacra, lì dove l’illuminazione sembra essere scarsa. E gli incidenti quasi all’ordine del giorno.

La dinamica di oggi

A scontrarsi questa mattina in via Tancredi Chiaraluce, all’altezza di via della Martinica, due auto: una Toyota Aygo e una Ford Fiest. Sul posto per ricostruire l’esatta dinamica i caschi bianchi del X Gruppo Mare: spetterà a loro fare chiarezza. Fortunatamente, solo tanto spavento: una persona è rimasta ferita, trasportata in codice giallo in ospedale, ma non versa in condizioni preoccupanti.