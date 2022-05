Incidente sulla via del Mare: traffico paralizzato

Ancora un incidente a Roma, questa volta sulla via del Mare, all’altezza del Grande Raccordo Anulare. E il traffico, come si può immaginare, è in tilt: si registrano, infatti, code chilometriche e sono molti gli automobilisti incolonnati già da più di mezz’ora.

Traffico tra Acilia e il GRA

Al momento non si conoscono i mezzi coinvolti nell’impatto, ma quello che è certo è che il traffico è paralizzato, in entrambe le direzioni. Si registrano code tra Acilia e il GRA, mentre la via Ostiense sembrerebbe essere libera e percorribile.

🔴❗ #Roma #Incidente – Via del Mare 🚗🚙🚛 Code tra Acilia e Raccordo Anulare > Roma ❗Incidente altezza Raccordo Anulare #Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) May 13, 2022

Sul posto gli agenti della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica e gestire la viabilità.

Seguiranno aggiornamenti