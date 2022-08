International Street Food a Ostia: ecco quando, orari e programma completo

Non solo la sagra della tellina a Ostia, che prenderà il via proprio oggi dopo due anni di stop. La città è pronta ad accogliere anche l’International Street Food, la più grande manifestazione di street food esistente in Italia e organizzata da Alfredo Orofino. Proprio a Ostia, infatti, ci sarà la quarantacinquesima tappa, che avrà luogo a Il Curvone, in Piazzale Magellano.

Quando ci sarà lo street food a Ostia

Sono diverse le date da cerchiare in rosso sul calendario. A Ostia, giovedì 25 dalle 18, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dalle 12 ci sarà l’International Street Food. Con ben 30 cucine diverse, tanti ristoranti e chef qualificati pronti a stupire con le loro qualità. Sarà possibile, spiegano dall’organizzazione, gustare prodotti di paesi diversi, fare i conti anche con cucine internazionali.

Il programma completo

A Ostia ci saranno ben 20 stand con moltissime prelibatezze, fra le quali: la Cucina irlandese, la Paella Valenciana, la Cucina Argentina, gli arrosticini e le pannocchie alla brace, il Pulled pork, Bombette di Alberobello, arrosticini, carciofo alla giudia, gli arancini, i cannoli, la pasta di mandorla siciliana, gli Hamburger gourmet, i Panini di mare con polpo e salmone. Tanti i ristoranti itineranti, gli chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina.

Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival. Nello stesso posto è possibile gustare prodotti di paesi diversi, di posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.

“Siamo felici del successo che i nostri chef hanno riscosso nelle precedenti edizioni, la cucina ed il cibo di strada, fanno parte della nostra cultura. L’entusiasmo della gente che è accorsa numerosa ci ha riempito il cuore di gioia” afferma Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Street Food, soprannominato il re dello street food e presidente dell’A.I.R.S. Associazione Italiana Ristoratori di Strada. “Siamo certi che questa edizione verrà accolta con lo stesso entusiasmo e calore”.