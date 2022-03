Jordan Veretout sceglie Ostia per festeggiare il compleanno e svelare il sesso del suo terzo figlio

Jordan Veretout, il centrocampista della Roma, ha scelto Ostia per festeggiare il suo compleanno. Il calciatore, che ha compiuto 29 anni il 1° marzo, ha attesto la prima domenica libera per poter invitare gli amici più cari al V-Lounge, sul Lungomare Amerigo Vespucci. Ma si è trattato di una festa con sorpresa. Il campione giallorosso, insieme alla moglie Sabrina e alle due figlie, ha approfittato della festa per svelare il sesso del terzo figlio che la coppia aspetta.

Solo che lo ha fatto in maniera molto particolare. Ad un tratto un drone si è levato in volo e ha mostrato una bandiera colorata per far capire il sesso del bimbo. Ma la distanza da terra ha lasciato tutti dubbiosi: maschio o femmina? Il colore, infatti non si vedeva bene.

La famigliola è arrivata sul posto della festa a bordo di una limousine. L’arrivo è stato documentato dalla moglie del calciatore, Sabrina, che ha postato tutto con storie su Instagram.

Compleanno di Veretout a Ostia. E rivela il sesso del terzo figlio

La festa ha avuto un grande successo, con molti ospiti e anche uno spettacolo di magia. Ad un tratto il drone ha mostrato la bandierina e Sabrina, che ha ripreso tutto con il suo cellulare, ha postato la storia su Instagram, scrivendo: “La rivelazione è stata fatta”. Ma nessuno ha capito quale colore abbia la bandierina.

La coppia ha quindi confidato il sesso del nascituro solo agli amici più intimi, mentre i fan hanno continuato a chiedere informazioni sui social, impazziti dalla curiosità. E, sempre sui Instagram Sabrina ha proseguito a postare foto della festa, con un’immagine con due punti interrogativi, uno rosa e uno azzurro, per far salire ancora di più la suspence.

“Speriamo sia maschio”, “Dicci che è un maschio”, scrivono la maggior parte di amici e tifosi. La coppia ha infatti già due figlie femmine.

Veretout, splendido momento in famiglia, difficile in campo

Ma se in famiglia le cose vanno benissimo, per Jordan Veretout le cose non vanno altrettanto bene in campo. Con la Roma, infatti, non sono tutte rose e fiori. In mezzo ai messaggi auguri ce ne sono anche molti di critiche. “Sei lento”, dice qualcuno. “Speriamo che con l’età arrivi l’esperienza”, rimarca qualcun altro. ha festeggiato oggi il compleanno ad Ostia, ma in realtà ha compiuto gli anni il primo marzo. Veretout non è riuscito a conquistare il cuore dei tifosi, ma neanche quello di Mourinho: anche ieri, nell’incontro con l’Atalanta, è partito dalla panchina. Sono molte le voci che danno il francese trai papabili per una partenza alla fine di questo campionato.

Foto da Instagram Sabrina Veretout