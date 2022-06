‘Le sorelle Ti’: a Ostia giochi, storie e ricette per bambini per la presentazione del libro di Morena Mancinelli

Le sorelle Ti, fortunato libro della giornalista Morena Mancinelli, che sta avendo grande successo in virtù dell’idea di unire storie e ricette, arriva a Ostia.

Sabato 4 giugno, infatti, sarà presentato alla Biblioteca Elsa Morante con un laboratorio, come d’abitudine, interattivo e partecipativo.

L’autrice intratterrà i bambini con giochi semplici, quelli di una volta, amati da tutti. Seguirà il disegno a tema e, infine, una gustosa merenda ispirata alle ricette del libro, offerta dalla casa editrice Ag Book Publishing di Angela Cristofaro e Stefano Sassu. Prima di salutare i bambini, Morena Mancinelli lascerà loro, come sempre nei suoi incontri, una piccola sorpresa: un ‘dolce’ compito a casa, tutto da scoprire.

“Quello in arrivo è un weekend lungo, complice il ponte del 2 giugno – spiega l’autrice – alcuni bambini saranno fuori Città, ma altri rimarranno a casa, magari per motivi di lavoro dei genitori. Le sorelle Ti li porteranno allora in vacanza nel loro mondo di sole, colori e zucchero. Voglio ringraziare il consigliere del X Municipio Marco Belmonte per aver promosso questo evento e aver contribuito alla sua organizzazione”.