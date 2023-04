Metromare, trasferimento di due treni dalla Metro A alla Roma Lido: il Campidoglio dice no

Non sono bastate oltre 23 mila firme, sottoscritte dai pendolari di due municipi, il IX e il X. E nemmeno proteste continue dovute ai disservizi atavici della linea che, seppur abbia cambiato nome, non ha di certo migliorato il servizio. La Roma-Lido, ormai Metromare, non ha avuto il “benestare” del Campidoglio per avere in prestito due treni in più, ceduti dalla Linea A della Metropolitana di Roma.

A renderlo noto i rappresentati dell’associazione “TrasportiAMO”, che da tempo si batte contro i disservizi della tratta considerata tra le peggiori d’Italia.

La rabbia dei pendolari

“La maggioranza capitolina continua a dare il meglio di sé e a comportarsi peggio di Ponzio Pilato. Nella seduta di giovedì scorso, 20 aprile, ha bocciato con 28 voti contrari la mozione 328/2022 di iniziativa del consigliere Carpano, negando, di fatto, il trasferimento di 2 rotabili della METRO A al parco della ferrovia Roma-Lido”, spiegano dal Comitato.

“Una decisione secondo noi inaccettabile. Uno, perché l’atto rifletteva le richieste legittime contenute nella petizione del Comitato Pendolari sottoscritta da oltre 20mila cittadini, nei confronti dei quali vanno trovate soluzioni. Due, perché quanto accaduto coi mezzi delle ex-concesse, fermati da ANSFISA per le mancate manutenzioni straordinarie, il Campidoglio ha gravi responsabilità, al pari della passata amministrazione della Regione Lazio, del suo stesso colore politico, colpevoli di aver dormito e mal vigilato su ATAC”.

Trasferimento fattibile ma mai voluto

“Questo trasferimento, tecnicamente fattibile, rappresenta un atto dovuto, una sorta di risarcimento danni che Roma Capitale deve, per le ragioni appena accennate e la pesante eredità lasciata, al personale aziendale e ai pendolari della Linea Metromare. Perciò anziché lavarsi le mani avrebbe dovuto fare sua la mozione e approvarla in Assemblea Capitolina. E ci fa specie poi che alcuni autorevoli esponenti della maggioranza stessa sono espressione del Municipio X – Ostia, cioè del territorio che paga più di tutti i disastri nella Roma-Lido”, concludono dal Comitato.