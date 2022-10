Noleggio auto: la formula adatta alle tue esigenze

Spinte dai numerosi vantaggi, economici e non, che il noleggio di automobili offre, sempre più persone in Italia scelgono di orientarsi verso di esso. Questo perché questo tipo di contratto ha il vantaggio di liberare la persona dalle spese di manutenzione e gestione dell’autovettura. Sono infatti le società di noleggio, come LeasePlan, che opera tramite il suo portale https://www.leaseplan.com/it-it/, che si prendono carico di questi servizi, occupandosi anche delle scadenze assicurative e della burocrazia. Inoltre, garantiscono una costante assistenza ai propri clienti per tutta la durata del contratto, affiancandolo in caso di incidente, di furto o di danni all’automobile.

Esistono formule con tempi di noleggio differenti, create per soddisfare esigenze diverse, da quelle lavorative a quelle economiche. Ma il concetto finale è sempre quello: vivere il proprio veicolo senza pensieri e preoccupazioni.

Noleggio auto a breve termine

Con il noleggio a breve termite avete la possibilità di noleggiare un veicolo e utilizzarlo senza limiti per un periodo breve, definito in fase di trattativa. Solitamente viene stipulato fino a 30 giorni, ma a volte può raggiungere anche i 6 mesi.

Grazie alla natura della sua formula, è ottimo per chi cerca un’automobile per un viaggio, lavorativo o per vacanza. Il servizio di noleggio ovviamente comprende servizi come assistenza stradale 24/7, costi di manutenzione e di eventuali danni, come furto e incendio. Chi adotta questa forma di noleggio deve però fare attenzione alle spese extra, che possono verificarsi quando si supera la soglia massima di chilometraggio, o quando si incorre in particolari danni al veicolo.

Noleggio auto a medio termine

La formula di noleggio a medio termine permette di optare per un noleggio “flessibile” per una durata a scelta tra i 6, i 12, i 18 o i 24 mesi. Il vantaggio è la possibilità di scegliere il veicolo che più si desidera, ottenendo tanti servizi inclusi in un unico canone mensile che viene pagato con costanza per tutta la durata del noleggio. Non prevede una penale per la restituzione anticipata, in quanto il pagamento è basato solo sul reale utilizzo. Se durante il noleggio avrete necessità di modificare clausole contrattuali, è possibile farlo di mese in mese.

Questo tipo di noleggio è adatto sia ai privati che ai liberi professionisti che necessitano di un veicolo per i loro spostamenti. È inoltre appropriato anche per quelle aziende che devono gestire lavori stagionali o che hanno personale dislocato per un periodo incerto e che necessitano di un veicolo aziendale.

Noleggio auto a lungo termine

Considerato come una formula innovativa, il noleggio a lungo termine è una vera e propria soluzione per chi ha bisogno di un mezzo ma non vuole o non può investire una somma di denaro considerevole. Anche in questo caso è possibile scegliere l’auto che si preferisce attraverso il pagamento di un canone mensile. Ovviamente tale prezzo viene stabilito in base ad alcune caratteristiche contrattuali: la durata del contratto, che in questo caso può andare dai 12 ai 60 mesi, il chilometraggio e i servizi aggiuntivi richiesti. Ma tale canone comprende RCA, bollo auto, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza clienti e soccorso stradale 24/7. Si è quindi liberi da oneri e scadenze burocratiche. Le uniche cose a cui bisogna prestare attenzione sono il chilometraggio, il carburante e il guidare con prudenza.