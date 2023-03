Nuovo furto al Luna Park di Ostia, è la terza azione vandalica in pochi giorni. Lo storico parco dei divertimenti lidense diventa la fotografia dell’attuale stato di Ostia, ormai da qualche settimana in balia dei ladri. Nuovamente ignoti si sono presentati allo storico parco divertimenti del Litorale, questa volta per prendere d’assalto le macchinette e probabilmente rubare le monetine all’interno. Un’azione compiuta a metà, considerato come l’allarme del centro avrebbe messo in fuga i delinquenti.

Il nuovo furto al Luna Park di Ostia

Dopo 72 ore dal precedente furto, i ladri sono tornati a fare visita allo storico Luna Park lidense. La metodologia è analoga a quella del furto avvenuto nel centro anziani di via del Sommergibile, dove il “ladro” addirittura si sarebbe presentato più volte sul luogo del crimine, in maniera del tutto incontrastata e non curante di essere ripreso. Il fatto succede a piazza della Stazione Vecchia, ovvero una zona, che nonostante si trovi al centro di Ostia, vive gradualmente una situazione di sempre maggiore degrado. Specie nella zona dei parcheggi pubblici, proprio adiacenti al parco divertimenti.

Tre colpi in pochi giorni sono tantissimi, tanto da allertare anche tutti quei lavoratori che lavorano all’interno di questa storica struttura. Ma la paura tocca anche le attività commerciali che si trovano in quella zona, forse coscienti di non possedere una sicurezza assoluta contro il potenziale assalto di ladri. Basti pensare come anche il X Municipio, ovvero una realtà comunale, vede paura tra i propri dipendenti: più di qualcuno, almeno non pubblicamente, ha espresso timori per assalti a qualche ufficio dell’Amministrazione.

Al Luna Park di Ostia, i ladri hanno lavorato con una propria strategia. Hanno atteso che si tornassero a riempire di monetine le macchinette dei giochi, così da riprovare un assalto a quegli oggetti. Muniti di attrezzi da scasso, ci hanno riprovato e hanno portato via più di qualcosa. La situazione non è degenerata per l’avvio dell’allarme, che avrebbe messo in fuga i ladri e gli avrebbe fatto lascia gli “attrezzi del mestiere” in terra. Quale sarà la prossima attività presa di mira?