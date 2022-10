OFFI, premiati Enzo Salvi e altri artisti al Teatro del Lido di Ostia

Si è svolta l’ultima serata dell’OFFI (Ostia Film Festival Italiano 2022), che per l’occasione ha premiato registi e artisti che si sono distinti per un forte valore sociale nelle proprie opere. A celebrare le premiazioni, sono stati Francesca Piggianelli (Direttrice del Festival) e il conduttore Massimo Zamponi.

La premiazione dell’OFFI a Enzo Salvi

Sul palco del Teatro del Lido, è stato premiato l’attore lidense Enzo Salvi. Il famoso comico nativo di Ostia, nella sua carriera non solo si è dimostrato un imbattibile “Re della risata” con i suoi film e i cinepanettoni, ma soprattutto un artista che si è sempre battuti per la tutela degli animali.

Ritirando il premio, Enzo Salvi ha voluto ricordare la figura di Giuseppe Ciotoli, figura illustre del territorio essendo stato patron del Cineland e del Bar Sisto.

Le altre premiazioni

Durante la serata, sono avvenute altri premiazioni a registi e artisti. Tra questi, è stato premiato il docufilm “Io sono un pò matto… e tu?” del regista Simone Lupi e con la fotografia di Denis Bernini. A ritirare il premio con loro, anche Dario D’Ambrosi, fondatore del Teatro Patologico. La compagnia teatrale, interamente composta da persone con disabilità cognitiva e mentale, “è un percorso dove non si illudono le famiglie che i ragazzi diventino normali – dice D’Ambrosi –. Bensì un’esperienza dove noi li aiutiamo a scoprire il loro potenziale, in questo caso artistico”.

Per la parte musicale, è stato premiato il singolo “Bom Bom” de I Magnifici 3. Il video musicale girato dal regista Stefano Cesaroni, ha visto la partecipazione di Cristiana Ciacci in quanto componente del trio musicale.

Per i cortometraggi, premiata l’opera “Red Market” del regista lucano Walter Nicoletti. Il corto che tratta la tematica spinosa del mercato nero degli organi umani, trionfa anche a Ostia dopo successi a Los Angeles, New York, Tokyo e in lizza per l’Oscar di categoria.

Premiato anche il cortometraggio “Mirella”, del regista africano Kassim Yassin Saleh. La storia parla della signora Mirella, un’ambulante abusiva che vive la propria quotidianità nei pressi del mercato Trionfale.

Durante l’evento, è stato tributato un omaggio anche all’attore Rodolfo Laganà, cui è stato presentato il video musicale “Carrozzella romana”. La canzone, con grande ironia denuncia il problema delle barriere architettoniche nella Capitale d’Italia.

Inoltre, è strato presentato il video musicale di “Luisa che piove”, interpretato dall’attrice Livia Bonifazi. La canzone è ispirata al film “La vera storia di Luisa Bonfanti”, del regista Franco Angeli.

Per concludere, è stato presentato l’anteprima del film “Troppa famiglia”, del regista Pierluigi Di Lallo. A ritirare il premio della pellicola, l’attrice Daniela Giordano.