Omicidio ad Acilia: ucciso un uomo all’interno di un appartamento

Si torna a sparare nel X Municipio, dove questa mattina un uomo, le cui generalità sono al momento sono sconosciute, è stato ucciso. L’omicidio è avvenuto in Via Albero Galli, ad Acilia, in zona San Giorgio, alle ore 6:07. I residenti hanno sentiti alcuni colpi di arma da fuoco risuonare nel silenzio del mattino, poco prima dell’alba e, allarmati, hanno chiamato il numero unico delle emergenze.

Omicidio ad Acilia

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ostia che hanno trovato, all’interno di un appartamento, il cadavere di una persona di sesso maschile. Nell’appartamento, da quanto si apprende, c’era anche la moglie dell’uomo. Sono immediatamente scattate le indagini per scoprire chi sia l’assassino e quale possa essere il motivo dell’omicidio. Seguiranno aggiornamenti.

Foto di Mena Alexa