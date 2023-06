Omicidio Fabrizio Vallo, prima la lite per l’alloggio popolare poi la scarica di colpi di pistola: arrestato il killer (VIDEO)

Era stato fermato nell’immediatezza dei fatti, o meglio, dell’omicidio di Fabrizio Vallo, avvenuto il 2 febbraio scorso nell’androne del palazzo di via del Sommergibile a Ostia, ora i Carabinieri del Nucleo investigativo del Gruppo di Ostia hanno dato seguito all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, con l’accusa di omicidio aggravato e porto illegali di armi.

L’agguato nell’adrone delle scale nella palazzina in via del Sommergibile

Quella sera Fabrizio Vallo, era entrato nello stabile, dove ha incontrato il suo assassino con il quale, secondo la ricostruzione degli inquirenti, qualche ora prima aveva avuto prima un acceso scambio di vedute, poi in serata l’agguato. Vallo sarebbe stato raggiunto da una scarica di colpi di arma da fuoco. E quando il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato in mano aveva una spranga, quasi pensasse si doversi difendere da un’aggressione che, evidentemente non immaginava sarebbe stata con una pistola.

Il movente dell’esecuzione

Sono stati tredici i colpi di pistola esplosi, undici dei quali andati a segno. Le indagini dei Carabinieri di Ostia nelle ore che sono seguite sono state serrate, fino a ricostruire l’accaduto. Dissapori tra l’ex convivente del presunto killer e il Vallo per l’occupazione di un alloggio popolare in via Guido Vincon a Roma, che sarebbero sfociati nell’agguato.

Il tentativo di fuga del killer e le indagini lampo dei carabinieri

Il killer, dopo aver consumato il delitto, è scappato e bordo della vettura intestata alla ex convivente e, una volta rientrato nel comune di Fiumicino, avrebbe abbandonato il veicolo lontano dalla sua abitazione, ritrovata subito dopo dai militari e una volta ispezionata, al suo interno hanno rinvenuto armi, documenti falsi, uniformi dell’Arma. Per il sospettato le manette sono scattate immediatamente ed è stato subito rinchiuso in carcere, precisamente nella casa circondariale di Civitavecchia, dove i Carabinieri gli hanno notificato il provvedimento da firma del giudice del Tribunale di piazzale Clodio