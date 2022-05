Ostia, a fuoco auto e scooter, piromane ‘incastrato’ dalle telecamere: ‘Sono stato io’

È stato rintracciato il piromane che diversi mesi fa a Ostia ha dato fuoco a scooter e auto parcheggiate in più zone della città, da via Vasco de Gama a via Adolfo Cozza, fino al lungomare Paolo Toscanelli. Lui, che aveva agito quasi ‘indisturbato’, nella notte tra il 16 e il 17 marzo scorso, è stato individuato e arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma: si tratta di un romano di 28 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine.

Incendio a Ostia: distrutti auto e scooter

Nella notte tra il 16 e il 17 marzo scorso il 28enne ha dato fuoco, distrutto totalmente due motocicli e danneggiato tre auto che erano parcheggiate in diverse strade di Ostia, in via Vasco de Gama, via Adolfo Cozza e sul Lungomare Paolo Toscanelli. Non si era fermato davanti a nulla e aveva dato fuoco a tutto. Ora, però, i Carabinieri, che all’epoca sui luoghi degli incendi erano intervenuti con i Vigili del Fuoco, hanno individuato il piromane.

Chi è il piromane

In realtà, già dai primi accertamenti l’attenzione dei militari è stata rivolta sul 28enne, che in quei giorni era stato notato nei pressi degli interventi di spegnimento delle fiamme. Lui, con altri precedenti specifici alle spalle, cercava di non farsi riconoscere. Ma, a quanto pare, non ci è riuscito.

Come è stato rintracciato

Il forte odore di combustione che aveva impregnato i suoi vestiti e la ricostruzione dei suoi spostamenti tramite gli impianti di videosorveglianza presenti nella zona hanno dato ulteriori conferme ai Carabinieri, che lo hanno arrestato.

L’arresto

Il ragazzo ha ammesso le sue responsabilità, poi dopo la notifica del provvedimento, è stato trasferito nel carcere, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.