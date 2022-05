Ostia, paura nella notte a fuoco moto e auto

A notte fonda una moto a Ostia è andata completamente a fuoco. Al momento non si sa se l’accaduto sia frutto di un episodio di vandalismo o per un guasto tecnico del motore. Dalle fiamme però, è stata danneggiata anche un’auto parcheggiata lì accanto. I poliziotti, intervenuti prontamente, hanno aperto le indagini.

Incendio stanotte a Ostia

Erano le 3:17 precise quando una moto, stanotte, ha preso fuoco danneggiando anche un’ auto che stava lì vicino. Fortunatamente grazie all’intervento degli agenti del distretto lido, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e l’episodio non ha creato ulteriori danni. Non si sanno però le cause certe dell’accaduto e per questo le indagini sono in corso.