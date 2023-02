Ostia: aggredisce e picchia i passanti, poi ruba le offerte in chiesa e minaccia i fedeli con il cacciavite

Un ragazzo sta gettando nel panico Ostia Antica da qualche giorno, compiendo gravi atti di vandalismo e soprattutto aggressioni senza nessun nesso logico. Il giovane, che sembra soffra di bipolarismo, sta portando avanti le sue azioni nel perimetro tra il quartiere del Borghetto e la zona di riferimento alle Saline. Una situazione che sta gettando nel panico i residenti del quadrante cittadino, impauriti dall’idea che il giovane possa arrivare addirittura a gesti estremi contro le persone.

Il ragazzo che fa paura nella zona di Ostia Antica

Gli avvistamenti del giovane sarebbero cominciati nel quadrante delle Saline, dove il soggetto sarebbe stato colto mentre scavalcava dei cancelli. Qui in questa strada ha manifestato anche la propria violenza, prima picchiando diversi residenti, poi vandalizzando le auto in sosta e arrivando anche a tirare degli escrementi addosso a chi provava a fermarlo. In merito, un cittadino dichiara sulla faccenda: “Nonostante abbia aggredito più persone però non si capisce perché non si riesca ad arginare questa violenza gratuita ai danni della comunità”.

Ma la follia del giovane non si ferma qui. Pochi giorni fa, ha portato il caos anche all’interno del Borghetto di Ostia Antica. Infatti, durante le celebrazioni della Messa alla Basilica di Sant’Aurea, il giovane avrebbe sottratto le offerte durante lo svolgimento dell’offertorio, tra lo stupore e l’imbarazzo dei fedeli presenti nella nota chiesa lidense. Per portare via i soldi dati in offerta, il giovane si sarebbe servito di un cacciavite, facendosi strada a suon di minacce ai presenti.

Il tentato pestaggio ai danni del giovani

Una situazione che ha infiammato l’animo dei cittadini, soprattutto quelli con la “testa calda” e profondamente urtati dall’atteggiamento del ragazzo. In 50 persone, infatti, avrebbero aspettato il giovane sotto la sua dimora, accerchiandolo probabilmente con l’intenzione di un pestaggio vendicativo. Una trappoli cui il giovane non è caduto, arrivando prima a chiamare i Carabinieri per farsi difendere e poi un’ambulanza del 118 per farsi portare, volontariamente, in ospedale. Struttura sanitaria da cui, poco dopo, è fuggito.