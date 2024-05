Ostia, alimenti scaduti e insetti nei pacchi di riso: sequestri e multa in un negozio

L’attenzione della task force composta da uomini della Polizia del X Distretto Lido, della Guardia di Finanza e del personale di Polizia locale di Roma Capitale, nell’ambito di controlli rivolti alla viabilità, ma anche alla detenzione e spaccio di droga e contro reati sul patrimonio, hanno svolto anche accurati controlli in alcune attività commerciali situate sul litorale.

I controlli negli esercizi commerciali

L’attenzione delle forze dell’ordine intervenute è stata rivolta, in particolare a esercizi situati nella zona Lido Centro. Uno ha indotto il personale operante ad accertamenti più meticolosi visto che nel minimarket sono stati rinvenuti alimenti scaduti e anche insetti tra alcuni cibi.

Sequestro di alimenti scaduti

Nello specifico sono stati sequestrati 110 kg tra frutta, verdura, scatolame e pacchi di pasta, tutti alimenti avariati e scaduti ormai da diversi mesi, ma ancora in vendita sugli scaffali. Come se non bastasse, nel corso degli accertamenti, gli investigatori hanno anche trovato insetti nelle confezioni di riso.

La multa per il titolare del negozio

Le irregolarità riscontrate che potevano comportare conseguenze per la salute degli acquirenti ha indotto le forze dell’ordine a comminare al titolare dell’attività, un bengalese con regolare licenza, una multa di 2000 euro con riserva di ulteriore verifica.