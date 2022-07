Ostia antica Festival, l’omaggio ai grandi della musica: Ennio Morricone, Franco Battiato e Pino Daniele

Ostia. Il 17 luglio 2022 all’Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno va in scena la prima delle tre serate ideate dal chitarrista Giandomenico Anellino dedicate a tre grandi indiscussi protagonisti della musica: Ennio Morricone, Franco Battiato (19 luglio) e Pino Daniele (20 luglio).

Ostia antica Festival: si parte con Ennio Morricone domenica 17

Domenica 17 , alle ore 21.15, il concerto dedicato al M° Ennio Morricone, ma anche un omaggio alle colonne sonore più amate che hanno contribuito a rendere immortali i capolavori del cinema mondiale. Anellino, in compagnia del suo ensemble eseguirà brani singoli ed emozionanti medley da C’era una Volta in America a Nuovo Cinema Paradiso, da Mission a C’era una volta il West, da Il buono il brutto il cattivo a Per un pugno di dollari, che guideranno gli spettatori, insieme alle immagini dei film, in un viaggio ricco di suggestioni e ricordi.

Durante la serata anche un omaggio a Luis Bacalov, Nino Rota e a tanti altri capolavori del cinema internazionale tra i quali Flash Dance, La Febbre del Sabato Sera.

Alle 20,45 la serata sarà aperta dal cantautore Vincenzo Capua

Omaggio a Franco Battiato martedì 19

Martedì 19 luglio , (ore 21.15) sarà la volta dell’omaggio a Franco Battiato in compagnia della formazione siciliana La voce del padrone in una serata dal titolo Storia di un bambino di nome Franco scritta da Valentina Mazzamuto e Davide Scibilia, che vedrà come ospite speciale Anellino e la sua chitarra. Un concerto per raccontare la figura iconica del cantautore scomparso nel 2021, attraverso la musica e le parole dei suoi capolavori. In repertorio tutti i brani più amati, oltre a quelli composti per le voci di Giuni Russo e Alice con cui Battiato ha collaborato attivamente. La serata è a sostegno di Medici senza frontiere

Alle 20,45 la serata sarà aperta dal cantautore Alessio Puliani

Tributo a Pino Daniele mercoledì 20

Mercoledì 20 , (ore 21.15) il tributo a Pino Daniele dal titolo Una chitarra per Pino. Note di un autore latino, un viaggio musicale nel repertorio del grande artista napoletano. Sul palco a eseguire i brani più amati (ma anche da quelli meno conosciuti dal grande pubblico), Lino Pariota al pianoforte e voce, Dario Rosciglione al contrabbasso, Giandomenico Anellino alla chitarra e Irina Arozarena alla voce e percussioni, che racconteranno, con la loro unicità musicale, le emozioni narrate da un grande autore latinocome Pino Daniele. Special Guest il grande Tony Esposito e le sue percussioni.

La serata, presentata da Elisa Di Iorio, è dedicata alla memoria di Pino Wilson, indimenticato campione e capitano della Lazio dello scudetto 1973/’74, e organizzatore di concerti e spettacoli, prematuramente scomparso quest’anno a marzo.

Alle 20,45 la serata sarà aperta dalla cantante Assia Cuomo

Info e costi del Festival