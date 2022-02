Ostia, bar ‘No Green Pass’ chiuso dalla polizia diventa luogo di pellegrinaggio: centinaia di biglietti attaccati alla serranda

La polizia chiude il bar “No Green Pass” di Piazzale della Posta, a Ostia, ma – al pari del titolare – i suoi frequentatori non demordono ed esprimono la loro solidarietà facendone un luogo di “pellegrinaggio”. Il Bar Sandrino’s, dove ieri si sarebbe dovuto svolgere l’evento “aperitivo dissidente” è stato oggetto di un raduno estemporaneo, con persone che hanno portato post-it con messaggi di solidarietà, attaccati poi sulla serranda, a circondare il provvedimento di chiusura, formando un cuore.

Leggi anche: Ostia, chiuso noto bar: era ‘no Green Pass’

Chiusura del Bar Sandrino’s: i messaggi di solidarietà

E non solo: nel provvedimento stesso a penna è stato scritto: “La gente come noi non mollerà mai”. La foto della serranda è stata poi postata su Facebook e qui altri commenti di solidarietà nei confronti di Flavio Esposito, titolare del locale, che sfociano nella discussione politica su come è stata affrontata la pandemia e sulle misure adottate dal Governo. “Questo significa UNIONE …è una foto unica al mondo…Sono degli infami tremendi coloro che hanno fatto questo… Sandrinò s riapri che tutta Ostia ti aspetta!”, scrive un utente. “Vi colpiremo nel cuore”, aggiunge un altro.