Ostia, campo di calcio di via Amenduini inagibile, Picca (Lega): “Gualtieri intervenga”

Lo stadio di calcio di via Amenduini è inagibile perché manca documentazione e mentre la società dell’Ostia calcio protesta, Monica Picca, capogruppo nel Municipio X e candidata per la Lega nel collegio Lazio 1 Camera dei Deputati per le elezioni politiche 2022 chiede aiuto al sindaco di Roma Gualtieri perché “intervenga”.

Solidarietà alle squadre

“Come Lega – scrive Picca in una nota – esprimiamo la nostra solidarietà alle società di calcio di Ostia – Ostia Mare, Rodolfo Morandi e Conauto che sono in protesta perché ancora impossibilitati ad utilizzare lo stadio di via Amenduni, struttura che, tra l’altro, sta subendo il restyling a spese della nuova proprietà dell’Ostia Mare.

I ritardi nella documentazione

Ritardi, da quanto apprendiamo, dovuti ad una documentazione che Roma Capitale ancora non avrebbe inviato ai diretti interessati. Spiace che a così a pochi giorni dal via dei campionati di Serie D ed Eccellenza e della Coppa di Promozione, sia ancora tutto fermo. È assurdo che l’Amministrazione capitolina sia distante dallo sport, dalle società calcistiche lidensi, e quindi dal territorio del Municipio X. Sollecitiamo il sindaco di Roma Gualtieri e la sua Giunta ad intervenire per risolvere velocemente lo stallo”.