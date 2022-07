Ostia, Claudio scomparso da giorni: l’appello della famiglia

Non si hanno ancora notizie di Claudio, un ragazzo giovanissimo scomparso ormai da giorni. E che da giovedì scorso, 7 luglio, non fa più rientro nella sua abitazione a Ostia Antica. I familiari, come si può immaginare, sono in apprensione e sui social hanno lanciato diversi appelli, tra zii e cugini, per rintracciare il prima possibile Claudio, per riabbracciarlo e tirare un sospiro di sollievo. Con la speranza che la macchina della solidarietà si metta in moto e aiuti nelle ricerche.

Scomparso Claudio Falappa Filippo

Claudio Falappa Filippo da giovedì è scomparso, non fa più rientro nella sua abitazione di Ostia Antica. Come ha spiegato la cugina in un post sui social, il ragazzo ha lasciato il telefono a casa e da giorni non dà più sue notizie. “Aiutateci a ritrovarlo, siamo disperati” – dicono i familiari.

Chiunque lo abbia sentito o visto, come fa sapere la Croce Rossa – Comitato Municipio 10 di Roma – deve contattare il NUE 112 o la caserma dei Carabinieri più vicina. Perché oggi, a distanza di giorni, di Claudio non si ha ancora nessuna notizia.