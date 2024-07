Ostia, coppia occupa area demaniale: la donna aggredisce gli agenti

Avevano preso possesso di un’area demaniale e senza alcun permesso dopo averla delimitata con picchetti stano procedendo alla pavimentazione. È stato nel corso dei controlli a contrasto del degrado urbano, che una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ha proceduto ad accertamenti su quell’opera e sulla coppia che impegnata nei lavori. Durante l’intervento degli agenti, la donna, una 66enne ha pensato bene di aggredirli, per questo è stata arrestata.

L’accertamento degli agenti del X Gruppo Mare

Sono stati gli uomini del X Gruppo Mare, intervenuti in viale Mediterraneo, altezza via della Fusoliera a Ostia, a fermare un uomo e una donna che avevano occupato abusivamente un’area verde demaniale, delimitando la zona con pali metallici e avviando un’opera di pavimentazione senza essere in possesso di alcuna autorizzazione.

Quando gli agenti hanno avviato le procedure di identificazione, la 66enne ha tentato di aggredirli per sottrarsi ai controlli e, pertanto, è stata arrestata per resistenza a Pubblico Ufficiale.