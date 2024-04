Ostia, disavventura per due velisti francesi: barca finisce sugli scogli e affonda

Stavano facendo rientro dopo una regata velica quando sono finiti sugli scogli. Una brutta avventura quella della quale sono stati protagonisti due velisti, equipaggio di una imbarcazione con bandiera francese che aveva appena preso parte a una regata d’altura, la ‘Roma per due’.

I due velisti francesi sono tornati a riva a nuoto

A notare i due sportivi in difficoltà, un 72enne e un 69enne, giovedì sera dopo le 23, è stato un’automobilista che stava passando su via dell’Idroscalo. L’uomo ha visto i due che erano riusciti a tornare a riva a nuoto e a salire in strada per chiedere aiuto e ha dato l’allarme.

L’intervento della Capitaneria di Porto

Ad accorrere sul posto oltre ai sanitari del 118 anche gli uomini della Capitaneria di porto che hanno ricostruito l’accaduto. Sembrerebbe che i due componenti dell’equipaggio siano finiti contro gli scogli. Un urto a causa del quale la barca a vela era affondata. I due francesi, nonostante fossero un po’ provati dalle ore trascorse in acqua, sono stati trovati in discrete condizioni per quanto per loro è stato comunque disposto il ricovero all’ospedale di Ostia, il Grassi, per gli accertamenti del caso.