Ostia e Acilia, due incidenti in due ore: gravi un pedone e un motociclista

Brutto incidente nel primo pomeriggio di ieri, domenica 20 agosto, in via Ostiense, a Ostia Antica, all’altezza dell’incrocio con via di Castel Fusano. A scontrarsi uno scooter Honda NF01 e un Suv Maserati, condotto da una 49enne straniera. L’impatto è avvenuto poco dopo le 14:30. Lo scooterista – un uomo italiano di 52 anni procedeva in direzione entroterra quando ha impattato violentemente contro il Suv, che viaggiava verso il mare.

Lo scontro

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che uno dei due mezzi abbia, all’altezza della curva, superato la linea di mezzeria. Nello scontro ha avuto la peggio il 52enne, che è stato soccorso dai sanitari del 118. Sul posto sono arrivate un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo di Roma. L’uomo si trova in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Nessuna conseguenza, invece, per il conducente e quattro occupanti della Maserati, tutti turisti canadesi, rimasti fortunatamente illesi. L’auto era stata presa a noleggio per il periodo della vacanza, da trascorrere sul litorale romano.

I rilievi dell’incidenti sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale, X Gruppo Mare, che adesso dovranno accertare le responsabilità di quanto accaduto. Per consentire i soccorsi e l’atterraggio dell’eliambulanza, i caschi bianchi hanno dovuto chiudere la strada, con pesanti ripercussioni sul traffico domenicale.

Investita una donna

Un altro incidente ha funestato la domenica sul litorale romano. Poco dopo mezzogiorno, infatti, una donna di 64 anni è stata investita in via Stefano Assemani, ad Acilia, dopo essere scesa dal bus. La signora stava attraversando la strada quando è stata presa da un’auto, che l’ha ferita gravemente. La signora, infatti ha battuto la testa. Immediatamente soccorsa anche dall’investitore, è stata portata anche lei in codice rosso presso l’ospedale San Camillo di Roma. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della Polizia Locale di Roma del X Gruppo Mare.