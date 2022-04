Ostia, esce di casa e scompare: l’appello per ritrovare Maurizio

E’ uscito di casa questa mattina, per andare a fare una passeggiata. Ma non è più tornato. La preoccupazione per lui è tanta. E adesso i familiari hanno diramato un appello per aiutare a cercarlo. Maurizio Mattei, 39enne di Ostia, è sparito proprio dalla cittadina del litorale romano.

Maurizio potrebbe essere rimasto nel X Municipio

“Cerchiamo Maurizio in zona Ostia, Acilia, Infernetto, Casal Palocco. Segnalate se lo avete visto”. Così si legge nell’appello diramato poco fa da Penelope Onlus.

Maurizio, alto 1,85, pesa 100 chili. Al momento della scomparsa indossava una felpa della Nike grigia, dei jeans e delle scarpe da ginnastica sempre grigie. Come segno caratteristico ha un tatuaggio che rappresenta una donna. I familiari hanno già presentato denuncia di scomparsa alla polizia.

Chiunque dovesse vederlo è pregato di contattare la polizia di Ostia o il NUE 112. Si prega di condividere il più possibile questo appello per aiutare a ritrovare nel più breve tempo possibile Maurizio.