Ostia, esce di casa e scompare, l’appello per ritrovare Vivien. Il papà: ‘Aiutatemi’

Non si hanno più notizie, da quasi tre giorni, di Vivien una ragazza di Ostia che è uscita di casa. E che ha fatto perdere le proprie tracce. Nessuno sa più niente di lei, qualcuno però l’ha vista, ha riconosciuto quella ragazza nell’appello del papà diffuso sui social e la macchina della solidarietà, come accade spesso in questi casi, si è subito messa in moto per riportare a casa la giovane.

Vivien scomparsa a Ostia

“Vi chiedo aiuto, mia figlia è scomparsa. L’ultima volta che l’ho vista si trovava vicino la caserma di via dei Fabbri Navali. Si chiama Vivien, purtroppo ha problemi di personalità. Lei è in cura presso il CIM di Ostia, chiunque la veda è pregato di contattare le forze dell’ordine” – questo l’appello pubblicato da Angelo, il papà della giovane scomparsa. Un appello pubblicato sui social e condiviso da migliaia e migliaia di cittadini (anche dall’associazione territoriale Penelope Scomparsi Lazio), che si sono subito messi in moto per diffondere la notizia. E rintracciare Vivien.

Gli avvistamenti

Grazie all’appello pubblicato da papà Angelo, con tanto di foto, molti cittadini di Ostia hanno riconosciuto la ragazza. E qualcuno l’ha avvistata, senza sapere che la famiglia la stesse cercando. “Giovedì mattina era al pronto soccorso del Grassi” – ha detto Molly, seguita da decine e decine di commenti. C’è chi ha visto Vivien al bar, chi alla fermata dell’autobus 01. Vivien potrebbe avere lo sguardo assente, è alta circa 165 cm, ha i capelli lunghi castani scuri con leggeri riflessi di rosso. La speranza è quella di rintracciarla il prima possibile e di riportarla dal papà, che la sta aspettando a braccia aperte. Chiunque veda la ragazza può contattare le forze dell’ordine.