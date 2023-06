Ostia, il “mistero” di Aurora: la città tappezzata di manifesti di ‘scusa’ (FOTO)

Di cartelloni pubblicitari ce ne sono a bizzeffe e non è certo difficile trovarli in giro, tra modelle che sponsorizzano brand di abbigliamento, ristoranti che invitano, con quei piatti messi in bella mostra, i clienti a prenotare un tavolo da loro. Tutto normale, nulla di strano. Forse ovunque, ma non a Ostia, dove da giorni la città è tappezzata, in ogni angolo e in ogni strada, di cartelli abusivi un po’ bizzarri, che stanno destando non poca curiosità tra i residenti del X Municipio. “Aurora scusa“, si legge sui manifesti. Sembra quasi la confezione, ben sigillata, di un medicinale: la scritta in blu, i 50mg e quelle 4 compresse rivestite con film. Una trovata pubblicitaria di una casa farmaceutica? Un modo un po’ particolare per chiedere scusa? Domande che si rincorrono, con la curiosità che dilaga. E poche risposte, se non quelle fantasiose e ironiche dei cittadini.

Aurora Scusa, Ostia tappezzata di manifesti

I manifesti, che a Ostia sono ovunque, sui muri, ai lati dei cassonetti, sui cavalcavia, stanno incuriosendo i cittadini. Tra teorie diverse, supposizioni e ironia. Secondo molti quei cartelloni riprendono la confezione del Viagra: la scritta in blu, i 50mg, le quattro compresse rivestite con film. E per molti residenti di Ostia si tratta di una trovata un po’ assurda, ma simpatica, per chiedere scusa alla propria compagna, forse dopo una prestazione sessuale un po’ deludente. Nessuno conosce Aurora, ma tutti parlano di lei, di questa possibile donna. “Aurora scusa, è stato il Viagra, io non c’entro niente, ha fatto tutto lui” – scrive Paola. E c’è chi, invece, invita Aurora a scappare: ‘Lo rifarà‘.

Quei volantini, che a Ostia sono ovunque, ricordano le confezioni di alcuni farmaci utilizzati per problemi di erezione. Ed è proprio per questo motivo che, secondo molti, si tratta di un modo, un po’ plateale, per chiedere scusa. E per risolvere dei problemi sentimentali: l’uomo aveva bisogno di un supporto? Voleva far capire alla ‘famosa’ Aurora che si è trattato di un caso isolato? Secondo altri, invece, si tratta di una semplice pubblicità di una casa farmaceutica. E secondo altri il volantino, nei colori, ricorda la confezione dello Xanax, il farmaco ansiolitico. Un mix? Forse non lo sapremo mai, ma c’è chi invita Aurora a farsi avanti e a rispondere con altri manifesti. Aurora, se ci sei, batti un colpo.