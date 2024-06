Ostia in Festa: i fuochi d’artificio illuminano il pontile, il video

Successo per l’evento Ostia in Festa organizzato ieri sera dal X Municipio. L’esibizione “ad alta quota” prima degli artisti di eVenti Verticali e i fuochi d’artificio poi hanno dato spettacolo nella zona del Pontile. Ecco le immagini.

Si è svolto ieri sera, venerdì 14 giugno 2024, alle ore 21.30, presso Piazzale dei Ravennati e il Pontile di Ostia la manifestazione “Ostia in festa“. L’evento ha visto il litorale romano animarsi di musica e performance acrobatiche grazie allo spettacolo piromusicale e alla performance “Quadro”, realizzata dal gruppo eVenti Verticali, con l’esibizione di diversi artisti su una parete sospesa. “Ostia in festa”, spiegano dal Municipio X, rientra tra i progetti vincitori dell’Avviso pubblico promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura s.r.l.

Le immagini

Tanti, tantissimi i video (ma anche le foto) realizzati dai residenti che hanno voluto condividere sui social, anche a beneficio di chi non è potuto essere presente (non è mancata qualche polemica, c’è da dire, in merito alla poca pubblicizzazione dell’evento), la magia della manifestazione di ieri sera.

“Ecco tutto lo spettacolo dei fuochi d’artificio“, scrive ad esempio Salvatore Noviello, scrittore (ha realizzato anche una poesia per Ostia nonché un libro per beneficenza intitolato “I Viaggi dell’Anima” edito da Booksprint Edizioni, ndr) fotografo e content creator del litorale con oltre 4.000 followers, che ringraziamo per la gentile concessione del video realizzato.

Video: Salvatore Noviello