Ostia, in giro con la pistola carica e pronta a sparare: sequestrati oltre 8kg di droga

Fermato a Ostia con la pistola carica e perfino un colpo in canna. In auto aveva anche quasi mezzo chilo di hashish: a casa, invece, altri 8 kg e mezzo della stessa sostanza stupefacente. Arrestato.

Girava per le vie del litorale con l’arma carica e un ingente quantitativo di droga. Il tutto nascosto sotto il sedile dell’auto, noleggiata per l’occasione. A fermarlo sono stati però i Carabinieri nel corso di un controllo: a bordo del veicolo c’era un 21enne romano, già noto alle forze dell’ordine.

Ebbene, è bastato davvero poco per capire che in quell’auto c’era della droga, e anche parecchia a giudicare dal forte odore di hashish che proveniva dall’interno. La sostanza stupefacente, per sfuggire ai controlli, era stata confezionata all’interno di merendine. Ma ciò non è bastato per ingannare i Militari.

Maxi sequestro di hashish a Ostia

Il giovane è stato fermato in piazza dei Sicani. A seguito del controllo sono stati trovati circa 400 grammi di hashish, nascosti sotto il sedile e confezionati come detto all’interno delle merendine. Ma, ancor più grave, il 21enne girava anche con una pistola – una calibro 6.35 modello “Zastava” – con matricola abrasa, già con il colpo in canna e con altri cinque inseriti nel caricatore, nonché denaro contante.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare nella disponibilità dell’indagato ulteriori 8,5 kg della stessa sostanza e la somma contante di circa 1.300 oltre al materiale utile per il confezionamento e la pesatura delle dosi. Sul caso proseguono ad ogni modo gli accertamenti dei Carabinieri.

Gli arresti per droga nelle ultime ore

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro di controlli predisposti dall’Arma a Roma e provincia. Soltanto nelle ultime ore i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di verifiche mirate antidroga, dai quartieri del centro alle periferie, che hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, di 7 persone e al sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti. Confiscate cocaina, crack, marijuana e hashish, oltre a circa 18.500 euro.